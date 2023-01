Rally Dakar 2023, risultati e classifica quinta tappa: Al-Attiyah sempre più leader tra le auto, successo per Van Beveren tra le moto

In Arabia Saudita va in archivio anche la quinta tappa della Dakar 2023, al termine dei 373 km di prove speciali ad Ha’il. Tra le auto il successo è andato a Nasser al-Attiyah, che con la sua Toyota ha fatto segnare un crono di 4h13’23”, riuscendo a piazzarsi davanti a due dei favoritissimi, ovvero Sainz e Peterhansel. Giornata storta per Loeb, che ha perso quasi venti minuti nel finale per il cambio di una ruota. Nella generale Al-Attiyah ha ora un vantaggio di 22’36” su Peterhansel e 27’01” su Yazeed al-Rajhi (Toyota). Sainz è quarto a 34’52”.

Nelle moto vittoria per Adrien Van Beveren. Il pilota della Honda ha chiuso con il tempo di 4h27’28” vincendo il duello con il compagno di squadra, il cileno José Ignacio Cornejo, secondo a soli 13 secondi. Terzo posto per l’americano Mason Klein, a 5’13. La tappa è stata segnata da una caduta, senza gravi conseguenze, di Joan Barreda (Husqvarna), a 20 km dal traguardo. In classifica generale lo statunitense Skyler Howes (Husqvarna) passa al comando, ma è molto vicino l’argentino Kevin Benavides (KTM) staccato di 44″. Klein è a 1’40 , l’australiano Toby Price (KTM) a 2’20 e Van Beveren a 4’22.