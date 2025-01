Cala il sipario sulla giornata inaugurale della 47^ edizione della Dakar. Il primo a tagliare il traguardo nel prologo è stato il sudafricano Henk Lategan su Toyota, fermando il cronometro in 15:28.6. Alle sue spalle, staccato di poco più di un secondo, lo svedese Mattias Ekstrom. Completa il podio Nasser Al Attiyah, tra i grandi favoriti per la vittoria finale, con un ritardo di 20 secondi. Per quanto riguarda la categoria moto, invece, è stato Daniel Sanders a precedere i rivali con il tempo di 16:51.7. L’australiano ha preceduto Ross Branch, 2° a 12 secondi, il francese Edgar Canet, staccato di 17 secondi, e il campione uscente Ricky Brabec. Ricordiamo che il prologo determina l’ordine di partenza della prima tappa.

La top 10

1 H. LATEGAN/B. CUMMINGS – TOYOTA GAZOO RACING 15:28.6

2 M. EKSTRÖM/E. BERGKVIST – FORD M-SPORT 15:29.9

3 N. AL-ATTIYAH/E. BOULANGER – THE DACIA SANDRIDERS 15:48.4

4 R. BACIUSKA/O. MENA – OVERDRIVE RACING 15:49.1

5 B. BARAGWANATH/L. CREMER – CENTURY RACING FACTORY TEAM 15:58.4

6 S. LOEB/F. LURQUIN – THE DACIA SANDRIDERS 16:01.5

7 L. MORAES/A. MONLEON – TOYOTA GAZOO RACING 16:03.3

8 N. ROMA/A. HARO – FORD M-SPORT 16:03.4

9 S. VARIAWA/F. CAZALET – TOYOTA GAZOO RACING 16:09.6

10 G. CHICHERIT/A. WINOCQ – X-RAID MINI JCW TEAM 16:10.9

La top 10 tra le moto

1 D. SANDERS – RED BULL KTM FACTORY RACING 16:51.7

2 R. BRANCH – HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 17:03.2

3 E. CANET – RED BULL KTM FACTORY RACING 17:03.6

4 R. BRABEC – MONSTER ENERGY HONDA HRC 17:09.6

5 T. SCHAREINA – MONSTER ENERGY HONDA HRC 17:16.7

6 P. QUINTANILLA – MONSTER ENERGY HONDA HRC 17:18.2

7 L. BENAVIDES – RED BULL KTM FACTORY RACING 17:31.0

8 A. VAN BEVEREN – MONSTER ENERGY HONDA HRC 17:32.7

9 M. DOCHERTY – BAS world KTM racing team 17:38.9

10 S. HOWES – MONSTER ENERGY HONDA HRC 17:43.1

Il percorso della Dakar 2025

Prologo – 3/01/2025 BISHA => BISHA 79 km totali | 29 km cronometrati

Stage 1 – 4/01/2025 BISHA => BISHA 500 km | 412 km

Stage 2 (48H) 5-6/01/2025 BISHA => BISHA 1057 km | 965 km

Stage 3 – 7/01/2025 BISHA => AL HENAKIYAH 845 km | 496 km

Stage 4 – 8/01/2025 AL HENAKIYAH => ALULA 588 km | 415 km

Stage 5 – 9/01/2025 ALULA => HAIL 491 km | 428 km

Giorno di riposo – 10/01/2025 HAIL

Stage 6 – 11/01/2025 HAIL => AL DUWADIMI 829 km | 606 km

Stage 7 – 12/01/2025 AL DUWADIMI => AL DUWADIMI 745 km | 481 km

Stage 8 -13/01/2025 AL DUWADIMI => RIYADH 733 km | 487 km

Stage 9 – 14/01/2025 RIYADH => HARADH 589 km | 357 km

Stage 10 – 15/01/2025 HARADH => SHUBAYTAH 638 km | 119 km

Stage 11 – 16/01/2025 SHUBAYTAH => SHUBAYTAH 506 km | 280 km

Stage 12 – 17/01/2025 SHUBAYTAH => SHUBAYTAH 205 km | 134 km

Le categorie

Moto

Auto

Challenger (T3)

SSV (T4)

Camion

Dove vedere la Dakar 2025

La Dakar 2025 potrà essere seguita gratuitamente sui canali Youtube e Facebook dell’evento, con la cronaca in lingua inglese. Sarà possibile seguire il rally anche in italiano sul canale di Eurosport 2, ma non manca il live streaming. Le piattaforme di Sky Go e di NOW metteranno a disposizione il live (sarà necessario sottoscrivere l’abbonamento a Eurosport), mentre la sera, alle 21:00, Discovery+ manderà in onda gli highlights di ogni giornata, insieme alle interviste dei protagonisti.

Al via Petrucci e Sainz Senior

Tra i piloti ai nastri di partenza di quest’edizione spiccano due nomi: il primo è quello di Danilo Petrucci, che si appresta a disputare la sua seconda Dakar. Dopo aver partecipato nel 2022 con le moto, vincendo anche una tappa, “Petrux” sarà in gara con il camion del team Italtrans, grazie a una partnership esclusiva con il produttore di pneumatici Prometeon. Le due aziende hanno annunciato il rinnovo della partnership che ha favorito la partecipazione del campione ternano, che si alternerà alla guida con l’esperto Claudio Bellina, pilota principale alla sua 17esima partecipazione, mentre Marco Arnoletti sarà il navigatore.

L’altro pilota da tenere d’occhio è Carlos Sainz, padre del pilota di Formula 1 in forza in Williams, che va a caccia di uno storico record: vincere cinque volte la manifestazione con cinque case automobilistiche diverse. Dopo i successi con Volkswagen (2010), Peugeot (2018), X-Raid (2020) e Audi (2024) il 62enne iberico proverà l’impresa con la Ford, con cui ha già corso nel Mondiale Rally tra gli anni 80′ e gli anni 90′. Il campione in carica della corsa è approdato in Ford dopo il fallimento della Audi e farà coppia con il connazionale Lucas Cruz.