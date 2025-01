Il programma della giornata di sabato 4 gennaio 2025 per quanto riguarda i tornei di tennis in programma tra Asia e Oceania. La settimana tennistica si appresta a volgere al termine, ma ci sono ancora da assegnare i primi cinque trofei dell’anno. Si entra dunque nelle fasi calde negli eventi di Brisbane (combined), Hong Kong (maschile), Auckland (femminile) e Sydney con quest’ultima che ospita la fase finale della United Cup (a squadre). Al via le semifinali, con tanti match di spicco in programma ma senza italiani in campo. Sono infatti stati eliminati Lorenzo Musetti a Hong Kong (per mano di Munar) e l’Italia a Sydney in United Cup (per mano della Repubblica Ceca).

Ordine di gioco Atp/Wta Brisbane

Si parte nella notte italiana con la semifinale più inaspettata, quella femminile tra Polina Kudermetova e Anhelina Kalinina. In seguito toccherà al campione uscente Grigor Dimitrov, opposto al ceco Lehecka. Spazio poi a un incontro che si preannuncia spettacolare, quello tra Sabalenka e Andreeva, e infine alla sfida tra Djokovic o Opelka e Mpetshi Perricard.

PAT RAFTER ARENA

dalle 3:00 – (Q) P. Kudermetova vs Kalinina

non prima delle 6:00 – Lehecka vs (2) Dimitrov

non prima delle 9:30 – (1) Sabalenka vs (8) Andreeva

non prima delle 11:30 – (1) Djokovic o (PR) Opelka vs Mpetshi Perricard

Ordine di gioco Atp Hong Kong

Eliminate tutte le teste di serie in Asia, perciò le semifinali si preannunciano molto aperte ma soprattutto molto sentite. Per tutti i giocatori rimasti in corsa vincere questo torneo significherebbe moltissimo, perciò c’è da aspettarsi che diano il 100% in campo. Si parte con la sfida tra Muller e Munar, rispettivamente vittoriosi contro Fils e Musetti.

CENTRE COURT

dalle 7:00 – Muller vs Munar

a seguire – Marozsan o Shang vs (WC) Nishikori vs Norrie

Ordine di gioco Wta Auckland

A causa della pioggia non è stato possibile portare a termine tutti e quattro gli incontri validi per i quarti di finale, bensì solo la metà. Ergo saranno chiamate al doppio impegno le vincenti dei match Keys-Tauson e Volynets-Parks, attese anche dalla semifinale. Già al penultimo atto invece l’americana Montgomery e la giapponese Naomi Osaka, tornata a disputare una semifinale Wta dopo oltre 1000 giorni, la prima dopo lo stop per maternità. Inoltre, è virtualmente in top 50.

STADIUM COURT

Ore 23:00 – Prosecuzione (1) Keys vs (5) Tauson 4/6 4/3

a seguire – (8) Volynets vs Parks

dalle 03:00 – (1) Keys o (5) Tauson vs Montgomery

non prima delle 05:30 – (8) Volynets o Parks vs (7) Osaka

Ordine di gioco United Cup

La netta vittoria della Repubblica Ceca ai danni dell’Italia ha delineato il quadro delle semifinali. Il team guidato da Muchova e Machac se la vedrà contro i forti Stati Uniti, che vantano due singolaristi del calibro di Gauff e Fritz e restano i favoriti per la vittoria. Prima però andrà in scena il match tra Kazakistan e Polonia, che promette spettacolo. Aprono Hurkacz e Shevchenko, mentre a seguire toccherà a Swiatek e Rybakina.

KEN ROSEWALL ARENA (SYDNEY)

Ore 00:30 – Kazakistan vs Polonia

Shevchenko vs Hurkacz

Rybakina vs Swiatek

Doppio misto

Ore 07:30 – Usa vs Repubblica Ceca

Gauff vs Muchova

Fritz vs Machac

Doppio misto