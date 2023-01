Dakar 2023, risultati e classifica decima tappa: quarto successo di Loeb, Al-Attiyah resta al comando

Il nove volte campione del mondo di rally Sebastian Loeb conquista la decima tappa della Dakar 2023, la 624 chilometri fra Haradh e Shaybah ma solo 114 di speciale. Per il francese di tratta del terzo successo consecutivo, il quarto in questa edizione. Il transalpino con la sua BRX precede di 3’04” lo svedese Mattias Ekstrom, 5’22” il ritardo del brasiliano Lucas Moraes, mentre il leader della classifica, Nasser Al-Attiyah, chiude quarto a 5’45”. Il qatariota della Toyota ha 1h21’34” di vantaggio su Moraes ed 1h37’23” su Loeb.

Carlos Sainz sr. si è ufficialmente ritirato in seguito al brutto incidente di ieri: lo spagnolo, a causa di forti dolori al petto e al fianco destro, era salito a bordo di un elicottero che avrebbe dovuto trasportarlo in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti ma è voluto tornare indietro per provare a riprendere la gara. I danni subiti dalla sua Audi, però, erano tali da non poter essere riparati in tempo per la tappa di oggi.

Per quanto riguarda le moto, invece, Ross Branch in sella alla Hero ottiene la sua seconda vittoria, battendo di 21 secondi Adrien Van Beveren (Honda) e di 30″ Michael Docherty (Husqvarna). Kevan Benavides (Ktm) termina in quarta posizione con un minuto di ritardo, ma prende il comando della Dakar con 1’29” su Skyler Howes e 2’10” su Toby Price mentre Van Beveren è più staccato, a quasi dieci minuti. Si ritira fra i camion il leader Ales Loprais, che è stato coinvolto nell’incidente che è costato la vita a uno spettatore di origine italiana.