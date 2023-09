Oggi in tv Diamond League Bruxelles 2023 atletica: programma, italiani in gara, orari e diretta streaming

Tutto pronto per la tredicesima tappa della Wanda Diamond League 2023 di atletica leggera in programma a Bruxelles (Belgio). Ultima tappa prima delle finali di Eugene che si svolge nell’ambito del Memorial Van Damme. Ad aprire le danze nella serata di giovedì 7 settembre è stato il getto del peso femminile ed oggi, venerdì 8 settembre, il programma prosegue contante gare che promettono spettacolo. Al via anche quattro azzurri: Filippo Tortu nei 200 metri, Ayomide Folorunso nei 400 metri ostacoli, Dariya Derkach ed Ottavia Cestonaro nel salto triplo.

STREAMING E TV – L’evento sarà visibile in diretta tv dalle ore 20.00 alle ore 22.00 per gli abbonati su Sky Sport Max (e in streaming su Sky Go e Now), ma anche in chiaro dalle 20.10 alle 22.00 su Rai 3 (e in streaming su Rai Play). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari delle gare valide per la Diamond League di Bruxelles 2023 e gli italiani iscritti.

Diamond League Bruxelles: programma venerdì 8 settembre

19.15 Salto con l’asta maschile

19.22 Giavellotto femminile

19.50 Salto in alto femminile

20.04 400m femminili

20.13 1500m femminili

20.28 200m maschili: FILIPPO TORTU

20.36 100m femminili

20.41 Salto triplo femminile: OTTAVIA CESTONARO, DARIYA DERKACH

20.46 400m ostacoli femminili: AYOMIDE FOLORUNSO

20.56 2000m maschili

21.09 200m femminili

21.17 800m maschili

21.26 5000m femminili

21.53 400m maschili