Parapiglia per prendere la maglia di Tamberi a Budapest: esposto alla Procura della Fidal

Un tesoro da collezionismo che ora rischia di essere al centro di una vicenda legale. Si tratta della canottiera di Gianmarco Tamberi, quella che il campione del mondo del salto in alto dei recenti campionati di atletica a Budapest aveva lanciato sugli spalti per festeggiare il titolo iridato appena conquistato. Secondo il Giornale di Vicenza, a catturare al volo l’indumento del campione olimpico sono stati tre ragazzi vicentini, di età compresa tra i 10 e 15 anni. Ma nelle loro mani il ‘tesoro’ è durato poco. A strappargliela sarebbe stato un dirigente veneto della Fidal, dopo che sugli spalti si è creato un piccolo parapiglia. Il caso è ora finito in un esposto alla Procura della Federatletica con il padre di una giovane atleta, che faceva parte della comitiva di ragazzini, che ora deciderà se eventualmente procedere nei confronti del dirigente Fidal a livello giudiziario.