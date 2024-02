Mondiali indoor atletica Glasgow 2024: gli italiani in gara venerdì 1 marzo

Tutti gli italiani in gara venerdì 1 marzo nei Mondiali indoor di atletica leggera 2024, in corso di svolgimento a Glasgow fino a domenica 3 marzo. Si alza il sipario sulla rassegna iridata nella città scozzese, con l’Italia che sulla scia dei grandi risultati ottenuti fin qui nelle ultime settimane prova subito a farsi valere. Scendono subito in pista i due velocisti Chituru Ali e Samuele Ceccarelli per le batterie dei 60 metri ed eventualmente per la finale in serata. Finale anche nel lancio del peso per Zane Weir e Leonardo Fabbri. Di seguito, il programma di giornata con gli orari delle gare con azzurre e azzurri al via.

IL CALENDARIO COMPLETO DEI MONDIALI INDOOR

Mondiali Glasgow 2024: italiani in gara venerdì 1 marzo

Orari italiani

SESSIONE MATTUTINA

11.05 – Pentathlon femminile 60 hs: SVEVA GEREVINI

11.20 – Batterie 400 m femminili: AYOMIDE FOLORUNSO

11.55 – Pentathlon femminile salto in alto: SVEVA GEREVINI

12.40 – batterie 800 metri femminili: ELISA COIRO

13.22 – batterie 800 metri maschili: CATALIN TECUCEANU e FRANCESCO PERNICI

14.10 – batterie 60 metri maschili: CHITURU ALI e SAMUELE CECCARELLI

14.20 – Pentathlon femminile lancio del peso: SVEVA GEREVINI

SESSIONE SERALE

20.05 – batterie 1500 metri femminili: GIULIA APRILE

20.15 – Pentathlon femminile salto in lungo: SVEVA GEREVINI

20.45 – semifinali 60 metri maschili: eventuali CHITURU ALI e SAMUELE CECCARELLI

21.20 – finale Lancio del peso maschile: LEONARDO FABBRI e ZANE WEIR

21.50 – semifinali 400 metri femminili: eventuale AYOMIDE FOLORUNSO

22.30 – Pentathlon femminile 800 metri: SVEVA GEREVINI

22.45 – finale 60 metri maschili: eventuali CHITURU ALI e SAMUELE CECCARELLI