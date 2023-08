Mondiali atletica Budapest 2023 oggi in tv: programma, canale, orari e streaming mercoledì 23 agosto

Tutto pronto per le gare di mercoledì 23 agosto dei Mondiali di atletica leggera 2023, in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Quinta giornata di gare della rassegna iridata che promette spettacolo, con un ricco programma. In chiave Italia, fari puntati sulla finale del salto con l’asta con Elisa Molinarolo, oltre che sulle batterie dei 200 metri piani con Filippo Tortu e Fausto Desalu, ma non solo. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.05 di mercoledì 23 agosto al Centro nazionale di atletica leggera di Budapest, in Ungheria. Di seguito, il programma dettagliato e le informazioni per seguire in diretta le gare di giornata dei Mondiali di Budapest 2023 di atletica leggera.

STREAMING E TV – Le gare di giornata dei Mondiali di Budapest 2023 di atletica sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer (nelle fasce oraria 10.00-13.30 e 18.50-21.05), Sky Sport Arena (10.00-13.30 e 18.50-22.00), Eurosport 1 (10.00-13.30 e 18.30-22.30) e in chiaro su Rai Sport (9.55-13.30 e 20.30-21.05) e Rai Due (21.00-22.00). La diretta streaming sarà invece garantita da Sky Go, Now, Discovery +, Dazn e Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine, tutti i risultati ed il medagliere aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

PROGRAMMA MERCOLEDI’ 23 AGOSTO (in grassetto le gare che assegnano medaglie)

Sessione mattutina

10.05 800m femminili – Batterie

10.15 Salto con l’asta maschile – Qualificazioni

10.20 Lancio del giavellotto femminile – Qualificazioni (Gruppo A)

11.15 Salto in lungo maschile – Qualificazioni

11:20 200m femminili – Batterie

11.55 Lancio del giavellotto femminile – Qualificazioni (Gruppo B)

12.15 200m maschili – Batterie

Sessione pomeridiana

19.00 Lancio del martello femminile – Qualificazioni (Gruppo A)

19:02 5000m femminili – Batterie

19.10 Salto triplo femminile – Qualificazioni

19.30 Salto con l’asta femminile – Finale

19.45 3000m siepi femminili – Batterie

20.35 Lancio del martello femminile – Qualificazioni (Gruppo B)

20.40 100m ostacoli femminili – Semifinali

21.15 1500m maschili – Finale

21.35 400m femminili – Finale

21.50 400m ostacoli maschili – Finale