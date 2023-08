Braga-Panathinaikos oggi in tv: canale, orario e streaming andata playoff Champions League 2023/2024

Alle 21:00 di oggi, mercoledì 23 agosto, Braga e Panathinaikos scenderanno in campo in occasione dell’andata dei playoff di Champions League 2023/2024. In palio c’è un posto nella massima competizione continentale e i portoghesi cercano il pass per il sorteggio di Nyon. Di fronte un Panathinaikos reduce dalle fatiche dello scorso turno contro il Marsiglia. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW (telecronaca Antonio Nucera). Sportface.it vi offrirà invece una cronaca e gli approfondimenti al termine della partita.