Marcia, Stano fissa gli obiettivi: “Voglio doppio oro mondiale, 20 e 35 km”

“Sui miei obiettivi non ho dubbi, ai Mondiali di Budapest voglio vincere il doppio oro, 20 e 35 chilometri. Il mio desiderio era quello di farlo unitamente alla 50 ma ora quella distanza è stata tolta definitivamente. Tutto è finalizzato alle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno dove punto a confermare l’oro”. Massimo Stano parla delle sue ambizioni in un’intervista all’AGI a due mesi dai Mondiali di Budapest. “La preparazione sta andando bene, preparare la doppia distanza è complicato ma ci proviamo. Posso sostenere che la qualità del lavoro che sto facendo è migliore rispetto a quella degli anni passati”, ha precisato il marciatore azzurro.

Fino al 25 giugno il marciatore pugliese, convertitosi all’Islam per sposarsi con Fatima Lotfi, sarà in raduno a Roccaraso assieme al suo allenatore Patrizio Parcesepe e ad Antonella Palmisano, oro olimpico nella 20 km a Tokyo 2020. “Devo dire che la conversione all’Islam mi ha aiutato anche a livello sportivo. Pregare cinque volte non mi pesa. Il ramadan all’inizio mi sembrava impossibile conciliarlo con la pratica sportiva, ero scettico, ho voluto provare e sono riuscito. Nella mia vita da atleta ho viaggiato tanto, ho avuto la fortuna di conoscere nuove culture – afferma Stano -. Mi sono affezionato ad una donna islamica ma per sposarci la condizione era la mia conversione. Mi sono interessato alla religione, mi è piaciuta”.