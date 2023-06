F1, dall’Inghilterra: Binotto rifiuta il ruolo di team principal in Audi, “Sono dei pagliacci”

Il portale inglese F1 Business lancia un’indiscrezione che riguarda l’ex team principal della Ferrari, Mattia Binotto. L’ingegnere italo-svizzero, infatti, sarebbe stato attenzionato da Audi per l’esordio nel Mondiale dal 2026. La casa tedesca avrebbe voluto offrire lo stesso incarico ricoperto negli ultimi anni al Cavallino, e per questo pare abbia invitato lo stesso Binotto in Germania per “toccare con mano” il modus operandi di Audi nella sede di Neuberg.

Nulla di fatto, però, e questo perché Binotto avrebbe valutato come non all’altezza le infrastrutture dei tedeschi, non all’altezza con Maranello. E secondo F1 Business, si sarebbe pure lasciato andare ad alcuni commenti poco lusinghieri in discorsi privati con amici: “In Audi sono dei pagliacci, sono rimasto stupito”. Dichiarazioni che appaiono come molto pesanti quelle riportate da F1 Business e che potrebbero essere smentite dal diretto interessato.