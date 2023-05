Europei a squadre marcia Podebrady 2023, risultati e classifica: ordine d’arrivo, Italia d’argento nelle 35 km

Buone notizie per l’Italia da Podebrady (Repubblica Ceca), sede degli Europei a squadre di Marcia 2023. Nel primo appuntamento odierno, ovvero la 35 km, sono infatti arrivate due medaglie d’argento per i colori azzurri. A conquistarne una sono stati Andrea Agrusti, Riccardo Orsoni e Stefano Chiesa, rispettivamente quinto, sesto e dodicesimo, capaci di portare l’Italia sul podio. La vittoria è andata alla Spagna, mentre sul gradino più basso del podio troviamo l’Ucraina. Per quanto riguarda gli atleti, a trionfare è stato lo spagnolo Martin in 2:25.35. Alle sue spalle il tedesco Linke (anche per lui record nazionale in 2:27.05) e un altro spagnolo, Lopez.

L’Italia ha brillato anche nel femminile, conquistando un’altra medaglia d’argento, sempre alle spalle della Spagna e davanti all’Ucraina. Merito di Federica Curiazzi (quarta), Nicole Colombi (quinta) e Sara Vitiello (quindicesima). A prendersi la scena è stata però la spagnola Maria Perez, capace di far segnare il record mondiale in 2:37.15. A tinte iberiche anche gli altri due gradini del podio, con Gonzalez seconda e Montesinos terza. Di seguito i risultati e la classifica.

35 KM MASCHILE

Spagna 12 Italia 23 Ucraina 33

Martin (SPA) 2:25.35 Linke (GER) +1.30 Lopez (SPA) +1.58

5. Agrusti +4.41

6. Orsoni +5.03

12. Chiesa +9.11

17. Antonelli +12.31

35 KM FEMMINILE

Spagna 6 Italia 25 Ucraina 30

Perez (SPA) 2:37.15 Gonzalez (SPA) +8.27 Montesinos (SPA) +8.43

4. Curiazzi +12.24

5. Colombi +14.58

15. Vitiello +24.03

DNF Barcella