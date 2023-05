Europei a squadre marcia Podebrady 2023, Fortunato oro e Stano bronzo: Italia prima nella 20 km maschile

Splendido successo di Francesco Fortunato, che si aggiudica la 20 km maschile agli Europei a squadre di marcia in corso a Podebrady. Il marciatore di Andria ha chiuso la sua prova in 1h18’59”, demolendo il suo precedente primato personale – ottenuto proprio in Repubblica Ceca due anni fa – di ben 44 secondi. Quslla odierna con cui ha conquistato l’oro davanti allo svedese Perseus Karlstrom e a Massimo Stano, campione olimpico in carica sulla distanza percorsa, è la quarta migliore prestazione italiana di sempre sui 20 chilometri di marcia. Ovviamente il team italiano si aggiudica anche la classifica a squadre, davanti a

Una gara che ha visto gli azzurri sempre protagonisti sin dai primi metri. Nella fase iniziale è stato Stano – con Fortunato al seguito – a fare l’andatura e a creare il primo solco con gli avversari. Con il passare dei chilometri Karlstrom si è rifatto sotto e dopo aver raggiunto i due nostri rappresentanti ha anche provato a scappare via. Stano non è riuscito a rispondere all’azione dello svedese, mentre lo ha fatto Fortunato, che non solo ha resistito all’attacco del rivale, ma ha poi risposto con una sua azione personale con la quale ha fatto il vuoto a circa cinque chilometri dall’arrivo. Karlstrom deve accontentarsi dell’argento, mentre, nonostante le difficoltà finali, anche Stano riesce a difendere il podio.

ORDINE DI ARRIVO 20 KM MASCHILE

Fortunato 1:18:59 Karlstrom 1:19:27 Stano 1:20:07

CLASSIFICA GARA A SQUADRE