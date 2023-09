Marcell Jacobs al Meeting di Zagabria 2023: orario preciso e canale dove vederlo

Ultime fatiche della stagione per il campione olimpico dei 100 metri di Tokyo 2020, Marcell Jacobs, che nella giornata di domenica 10 settembre alle ore 18:32 sarà impegnato nel meeting di Zagabria. Il fuoriclasse azzurro è reduce dalla medaglia d’argento conquistata ai Mondiali di Budapest 2023 con la staffetta 4×100 insieme a Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Roberto Rigali, e ora vuole provare a chiudere la sua annata nel migliore dei modi. Per Jacobs è stato un anno molto complicato, caratterizzato da numerosi problemi fisici, ma nelle ultime settimane è andato in crescendo. La gara dei 100 metri del meeting di Zagabria andrà in scena alle ore 18:32 di domenica 10 settembre e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno; streaming affidato a SkyGo.