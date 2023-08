Highlights staffetta 4×100 maschile, Italia d’argento: Mondiali atletica Budapest 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 25

Il video con gli highlights della finale della staffetta 4×100 maschile dei Mondiali d’atletica 2023 di scena a Budapest, in Ungheria. Medaglia d’argento per l’Italia, che corre in 38.62 e torna sul podio dopo la storica vittoria di Tokyo 2020. Stavolta c’è poco da fare contro gli Stati Uniti, dominanti nel segno di Lyles, ma gli azzurri centrano comunque un risultato più che prestigioso. I protagonisti sono Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu, una garanzia nella frazione finale. Ecco le immagini salienti della gara.