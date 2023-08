Milan-Torino 4-1, gran ritorno a San Siro: l’esultanza di Crudeli al poker rossonero (VIDEO)

di Marzia Bosco 1

Gran ritorno a San Siro per il Milan che vince per 4-1 sul Torino, nella seconda giornata di Serie A 2023/24. Un poker che ha fatto gioie i tifosi rossoneri presenti allo stadio, così come Tiziano Crudeli, telecronista di fede rossonera che non è riuscito a contenere la gioia alle varie marcature della formazione di Pioli.Di seguito il video della reazione.