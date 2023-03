Highlights 60 metri maschili Europei Indoor Istanbul 2023: Ceccarelli batte Jacobs (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 10

Trionfo italiano ad Istanbul negli Europei indoor di atletica. Nei 60 metri, ultima gara della giornata, Ceccarelli vince davanti a Jacobs correndo in 6.48, dopo il 6.47 della semifinale. Jacobs, nonostante qualche problema fisico, riesce a chiudere secondo in 6.50, season best per il campione olimpico dei 100 metri. Chiude il podio lo svedese Larsson.