Golden Gala Firenze 2023 in tv: data, orario, canale e diretta streaming

Tutto pronto per il Golden Gala 2023, in programma a Firenze: ecco la data, l’orario, il canale e dove vederlo in diretta tv e streaming. L’appuntamento con la 43^ edizione del Golden Gala Pietro Mennea è per venerdì 2 giugno, dalle ore 18:30. Le stelle mondiali dell’atletica leggera gareggeranno allo stadio Ridolfi, in quella che si preannuncia una tappa cruciale in vista dei Mondiali di Budapest. L’incognita maggiore è legata a Marcell Jacobs, che ha rinunciato al meeting di Rabat, dove avrebbe dovuto esordire outdoor in questa stagione, ma spera di recuperare per Firenze. Al via invece Larissa Iapichino nel lungo, Samuele Ceccarelli sui 100 metri e tanti altri azzurri come Filippo Tortu, Emmanuel Ihemeje e Zane Weir. La copertura televisiva del Golden Gala è affidata a Rai 3, che seguirà l’evento a partire dalle ore 20. In alternativa, sarà possibile seguire l’appuntamento di Firenze anche in streaming, gratuitamente, su RaiPlay.