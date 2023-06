Golden Gala Firenze 2023, Iapichino: “Vincere nella mia città è un sogno”

La prima vittoria in Diamond League per Larissa Iapichino è arrivata proprio in casa, a Firenze, in occasione del Golden Gala 2023: “Vincere nella mia città è qualcosa di straordinario, un sogno. Oggi le condizioni non erano facili e nessuna di noi ha trovato continuità. Pertanto è stato fondamentale limitare gli errori per provare a vincere, spuntando quel centimetro in più delle rivali – ha spiegato la 20enne azzurra – E’ stata una sorta di anticipazione di una finale mondiale e la vittoria mi dà ulteriore fiducia e consapevolezza. Sto vivendo un momento particolarmente positivo, ma sono al corrente che non sarà sempre così“.