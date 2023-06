Golden Gala 2023, Iapichino: “Gara di alto livello, sarà praticamente una finale mondiale”

“Sono molto emozionata, disputare una gara in casa non è accade tutti i giorni, è motivo di felicità unica. Domani darò il massimo, sto abbastanza bene anche se vengo da un periodo di carico e sono alle prime gare per cui ci sono piccoli dettagli da limare e sistemare. La gara sarà di alto livello, è praticamente una finale mondiale”. Larissa Iapichino è tra le protagoniste più attese del Golden Gala di atletica – terza tappa della Wanda Diamond League 2023 – che torna domani a Firenze dopo l’edizione 2021. Iapichino ha voluto mandare anche un messaggio al campione olimpico Marcell Jacobs che ha ancora recuperato e quindi non potrà prendere parte alla gara dei 100 metri: “Gli sono vicina, capisco benissimo che ci sono momenti nella propria carriera in cui ci si deve fermare. Lui è un grande campione e lo rimarrà sempre: gli dico di prendersi il suo tempo e lo aspettiamo con gioia per i prossimi appuntamenti”. Sulla possibilità che eventi come il Golden Gala o un altro meeting diventino presenza fissa nel calendario, afferma. “Mi piacerebbe, il Ridolfi – ha concluso – è uno degli stadi più adatti per gli atleti. Sentiamo forte la presenza del pubblico e questa è una componente di grande stimolo”.