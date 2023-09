Diamond League finale Eugene 2023 in tv oggi, domenica 17 settembre: italiani, orari e diretta streaming atletica

Tutto pronto per le gare di domenica 17 settembre della finale di Wanda Diamond League 2023 di atletica leggera in programma ad Eugene (Stati Uniti). Cala il sipario sul massimo circuito mondiale con un programma di giornata che promette spettacolo. Al via anche due azzurri: la primatista italiana dei 400 metri ostacoli Ayomide Folorunso e il fresco argento iridato del peso Leonardo Fabbri. L’appuntamento è per le ore 20.30 italiane di domenica 17 settembre all’Hayward Field di Eugene, in Oregon (Stati Uniti), già sede dei Mondiali 2022.

STREAMING E TV – L’evento sarà visibile in diretta tv sabato dalle ore 21.00 alle 23.00 su RaiPlay 3 e Sky Sport canale 257, mentre domenica dalle 21.00 alle 24.00 su Rai Sport + HD, RaiPlay 3, Sky Sport Uno e Sky Sport Max. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari italiani (nove ore in più rispetto ad Eugene) e gli azzurri iscritti

ATLETICA, CALENDARIO COMPLETO 2023: TUTTE LE DATE

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024 DI ATLETICA: COME FUNZIONANO

Programma domenica 17 settembre finale Eugene Diamond League 2023

20.30 Salto in alto femminile

20.40 Lancio del disco maschile

20.48 Salto in lungo maschile

21.04 800m maschili

21.39 5000m femminili

21.57 Salto con l’asta maschile

22.04 400m ostacoli femminili: AYOMIDE FOLORUNSO

22.08 Lancio del disco femminile

22.17 3000m maschili

22.37 400m femminili

22.42 Salto in lungo femminile

22.52 110m ostacoli maschili

23.05 100m ostacoli femminili

23.09 Getto del peso maschile: LEONARDO FABBRI

23.19 800m femminili

23.36 200m maschili

23.49 200m femminili

23.52 Cerimonia di premiazione