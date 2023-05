Atletica, USATF Grand Prix: quinto posto per Sara Fantini nel martello

Un buon quinto posto per Sara Fantini nell’USATF Grand Prix di Los Angeles, tappa Gold del circuito Continental Tour. L’azzurra del martello chiude con la miglior misura di 71,40 una gara vinta dalla canadese Camryon Rogers con uno straordinario 78,62, quinto punteggio più alto della storia. Battute la campionessa del mondo e leader stagionale Brooke Andersen (76,06) ma anche altre due statunitensi come l’oro mondiale di Doha DeAnna Price (75,89) e il bronzo di Hayward Field Janee Kassanavoid (73,23). “Non esattamente ciò che speravo, ma un altro tassello molto importante di questa stagione è stato messo – il commento di Sara Fantini, quarta nella scorsa estate ai Mondiali di Eugene e medaglia di bronzo agli Europei di Monaco di Baviera – È stata un’esperienza molto importante e molto istruttiva, torno a casa con tanta consapevolezza in più e soprattutto tantissima esperienza di lancio e di vita”.