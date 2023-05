Calcio, Pato riparte dal San Paolo: contratto fino al 31 dicembre

Terza esperienza al San Paolo per Alexandre Pato, pronto a ripartire dal club in cui ha già militato nel 2014/15 e 2019/20. L’attaccante brasiliano, fermo dallo scorso agosto e reduce dall’esperienza in Mls con l’Orlando City, ha firmato un contratto fino al 31 dicembre. L’accordo prevede un’opzione per un’altra stagione e un ingaggio con una base fissa e una serie di bonus legati al rendimento. Già dallo scorso febbraio il 33enne Pato si allenava nelle strutture del club per recuperare da un intervento al ginocchio.