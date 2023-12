Atletica: test per la staffetta mista azzurra in vista di Parigi 2024

La staffetta mista della Nazionale italiana si prepara in vista dell’Olimpiade ormai imminente, della prossima estate, in quel di Parigi. Una squadra formata da tanti professionisti si è messa totalmente a disposizioni per gli atleti e ha come obiettivo quello di fare un percorso di preparazione importante.

A Parigi sarà tempo di novità: con la staffetta mista per cui ci sarà grandissima curiosità. La formula è semplice: un uomo e una donna della stessa nazione che percorrono due frazioni a testa, alternate, per un totale di 42,195 km. La nostra Nazionale si sta preparando con un’equipe ben formata ed attenta a tutto.

Al lavoro c’è un’equipe di esperti del gruppo valutazione e ricerca composto da Stefano Serranò e Marco Tengattini, Stefano Righetti medico per gli aspetti fisiologici, Gaspare Pavei (biomeccanica), Gennaro Boccia (valutazione neuromuscolare), Jacopo Vitale (sonno), in campo insieme agli esperti dell’Istituto Andrea Di Castro e Nicolò Brigati per realizzare un protocollo di valutazione che definisca l’impegno metabolico e l’andamento cinematico del passo di marcia di ciascun atleta. Tutti i dati raccolti grazie al metabolimetro (la ‘maschera’ che permette di valutare il consumo di ossigeno), o con il test del lattato e l’optojump, saranno studiati a fondo e daranno informazioni utili per il primo impegno in una gara vera e propria, in calendario per il 21 gennaio a Modugno (Bari).

Oltre a Stano e Palmisano, al raduno azzurro hanno partecipato molti atleti di punta del gruppo-marcia: Francesco Fortunato, Andrea Cosi, Riccardo Orsoni, Andrea Agrusti, Valentina Trapletti, Alexandrina Mihai, Federica Curiazzi, Sara Vitiello. Tutti pronti a guadagnarsi una maglia azzurra.