Barcellona: Ter Stegen si opererà alla schiena questa settimana

Il Barcellona dovrà fare a meno di Marc-André ter Stegen. Dopo le anticipazione delle scorse ore, il club ha infatti ufficializzato in un comunicato ufficiale la situazione del giocatore: “Verrà sottoposto a un intervento chirurgico questa settimana per risolvere i problemi alla parte bassa della schiena. Al termine dell’operazione verrà fatta un’ulteriore dichiarazione“. Non sono noti al momento i tempi di recupero. I blaugrana potrebbero perdere il loro portiere per la Supercoppa di Spagna, che si giocherà dal 10 al 14 gennaio, ed è a rischio anche la sua presenza negli ottavi di finale di Champions League di metà febbraio. L’estremo difensore teutonico aveva lamentato problemi alla schiena nel corso della settimana dedicata alle nazionali, lasciando anzitempo il ritiro della Germania.