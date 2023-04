Atletica: sospeso il presidente della federazione albanese, salto in lungo falsato e Smajlaj a Tokyo

Maxi sospensione per il presidente della federazione albanese di atletica leggera e per il segretario generale, rispettivamente per cinque e quattro anni, in seguito allo scoppio di un clamoroso scandalo scoppiato nelle ultime settimane. I massimi dirigenti, infatti, sono stati accusati di aver falsificato le misurazioni del vento in modo tale da convalidare il salto in lungo dell’atleta locale Izmir Smajlaj, che così facendo è potuto approdare alle Olimpiadi di Tokyo grazie alla misura di 8.16 a Tirana. Lo stesso saltatore non è invece stato sospeso a causa delle mancate prove del coinvolgimento nell’imbroglio.