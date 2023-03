Atletica, Samuele Ceccarelli fissa gli obiettivi: “Qualificarmi ai Mondiali, con Jacobs rapporto amichevole”

Samuele Ceccarelli ha ricevuto il Pegaso d’Oro 2023 della Regione Toscana, un riconoscimento doveroso per lo sprinter campione europeo indoor nei 60 metri davanti a Marcell Jacobs. Il protagonista di giornata ha così parlato alla stampa, fissando i prossimi obiettivi: “A metà giugno esordirò all’aperto, poi vedremo come muoverci per cercare la qualificazione ai Mondiali – spiega – Se penso a dov’ero l’anno scorso è incredibile cosa sia successo, quindi sicuramente un pensiero va anche alle Olimpiadi di Parigi 2024. Non si può mai sapere cosa può succedere.” Ceccarelli ha anche parlato del suo rapporto con Marcell Jacobs, finito alle sue spalle sia agli Assoluti che agli Europei indoor: “Abbiamo un rapporto amichevole, cerchiamo sempre di fare due risate. In allenamento qualche giorno fa ha spinto molto forte e arrivato alla fine mi ha detto “guarda che è colpa tua”.”