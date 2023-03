Serie C 2022/2023: la Reggiana torna a vincere, 1-0 alla Torres in casa

La Reggiana batte la Torres 1-0 in casa nel match valido per la 33ª giornata del girone B di Serie C 2022/2023. Torna a vincere la squadra di Diana che, dopo il pareggio contro il Pontedera e la sconfitta con l’Entella, sale a 72 punti allungando di 7 punti sull’Entella e 9 sul Cesena, in attesa delle partite delle due inseguitrici. Il match winner è dell’albanese Kabashi. Quinto gol in campionato del centrocampista che regala la vittoria ai suoi.

Primo tempo a ritmi piuttosto bassi con la Reggiana in possesso di palla e la Torres schiacciata dietro e pronta a ripartire in contropiede. La prima occasione del match è per gli ospiti che in contropiede vanno vicini al vantaggio con un tiro cross di Livieri su cui Fabriani non riesce ad arrivare per pochi centimetri. Continua a fare la partita la Reggiana che ci prova con un colpo di testa Pellegrini respinto da Garau. Poche chance per i padroni di casa nel finale che non riescono a sbloccare il risultato nel primo tempo.

Nel secondo tempo la Reggina continua a fare la partita facendo segnare un calcio d’angolo dopo l’altro. Come nel primo tempo è la Torres a rendersi pericolosa colpendo un palo in contropiede con Fabriani. I padroni di casa insistono fino a trovare il gol del vantaggio con un bel sinistro di Kabashi al 65′. Quinto gol in campionato per l’albanese che mette in discesa il match. La Reggiana va vicina al raddoppio in contropiede con Montalto che manca il tap in su assist di Kabashi. Reggiana che resiste nel finale e riesce a tornare al successo.