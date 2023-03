Atletica: prove di velocità lanciata in pista per Tortu, Scotti e Bellò

Filippo Tortu, Edoardo Scotti ed Elena Bellò sono scesi in pista a Giussano, in provincia di Monza, per delle prove di velocità lanciata sui 60 e sugli 80 metri. La sessione odierna è servita per valutare i parametri ritmici della corsa lanciata, ovvero frequenza e ampiezza. Le prove effettuate in Brianza sono state seguite dallo staff dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni, con la collaborazione dei loro tecnici personali e del responsabile federale del mezzofondo Federico Leporati.