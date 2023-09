Atletica, presidente Mei: “Rispettiamo la scelta di Jacobs e saremo al suo fianco a supportarlo”

“Ho sentito Marcell solo telefonicamente, lo vedrò nei prossimi giorni per condividere le sue prossime mosse. Come federazione rispettiamo la sua scelta e lo vogliamo supportare nelle prossime decisioni perché è un patrimonio per la Fidal. Ho sentito anche Paolo che è un grandissimo allenatore come dimostrano i risultati ottenuti da Jacobs sotto la sua guida, Evidentemente qualcosa si era rotto tra di loro e Marcell ha preso questa decisione”. Sono le parole rilasciate all’Adnkronos dal presidente della Fidal Stefano Mei in merito alla decisione di Marcell Jacobs di lasciare il suo tecnico Paolo Camossi e anche la sede di Roma per i suoi allenamenti. “Dispiace che una coppia che ha dato così tanto all’atletica si divida ma Jacobs non è un ragazzino e avrà ponderato tutto -sottolinea Mei-. Ora la cosa più importante è che trovi una soluzione altrettanto valida per poter fare una stagione 2024 ai massimi livelli e noi saremo al suo fianco a supportarlo”.