Atletica, morto a 76 anni Jim Hines: fu il primo a correre i 100 metri sotto i dieci secondi

Mondo dell’atletica in lutto per la scomparsa di Jim Hines, morto nella giornata di sabato 3 giugno all’età di 76 anni. A rendere nota la sua dipartita è stata la Federazione internazionale di atletica leggera (World Athletics), dicendosi profondamente triste. Hines fu il primo atleta di sempre a correre ufficialmente i 100 metri sotto i dieci secondi (9’95). “Oltre ad essere stato campione olimpico nei 100 metri nel 1968, Hines è noto per essere stato il primo uomo a scendere ufficialmente sotto la soglia dei 10 secondi“, si legge in una nota. Hines vinse inoltre l’oro nella staffetta 4×100 prima di ritirarsi a 22 anni per iniziare una carriera nel football americano.