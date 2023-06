Sassuolo, avanti con Dionisi: rinnovo del contratto fino al 2025

Alessio Dionisi resta al Sassuolo. Era ormai una formalità la sua conferma, ma proprio oggi arriva la notizia del prolungamento del suo contratto di altri due anni, fino a giugno 2025. Dopo una comodissima salvezza con il tredicesimo posto e 45 punti in saccoccia, frutto di un avvio non buono, una seconda parte ottima e il finale un po’ altalenante, il tecnico toscano viene dunque investito di ulteriore fiducia e resterà in neroverde. Negli scorsi giorni alcuni club si erano informati, ma gli emiliani non cambieranno guida tecnica e Carnevali blinda Dionisi.