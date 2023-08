Atletica Mondiali Budapest, Kerley e Lyles provocano: “Cosa ha fatto Jacobs per essere così popolare?”

Prenderà domani il via il Mondiale di Atletica a Budapest, e alla vigilia, Fred Kerley e Noah Lyles non si sono fatti pregare per lanciare nuove provocazioni veso il campione olimpico di Tokyo, Marcell Jacobs, che affermano di non temere minimamente. “So in che forma si trova, l’abbiamo visto tutti”, ha risposto Lyles a una domanda su Jacobs e poi rivolgendosi a Kerley gli ha detto: “accidenti, Fred, quest’uomo è popolare, ma come ha fatto a diventare così popolare?”. Kerley ha poi risposto: “Non lo so, amico, ma non siamo troppo preoccupati”.