Atletica, Mondiali Budapest 2023: penultima giornata con Epis, Stecchi a Battocletti

Ottava e penultima giornata dei Mondiali di Budapest, quella di domani, sabato 26 agosto, quando si partirà alle 7 del mattino con la maratona femminile. Giovanna Epis, che con 2h23:46 in aprile ad Amburgo ha sfiorato il record italiano, è pronta: “Non vedo l’ora di partire – racconta alla vigilia – per capire il tipo di gara e anche quale clima ci sarà. Sinceramente non amo il caldo, ma può diventare un alleato per fare selezione, su un percorso abbastanza filante. In una maratona di campionato tutto è possibile e sono pronta a stare sul pezzo per leggere la situazione nel modo giusto. Non ho un piazzamento in testa, voglio soltanto essere serena e dare il 110 per cento di me stessa. Si corre per la posizione e non per il crono. Sono felice di essermi riconfermata in questa stagione sotto 2h24 e ho ancora tanta voglia di correre, mentre al record italiano ci penserò il prossimo anno”.

In serata è già certa la presenza di due azzurri: l’ora della finale per due azzurri: dalle 19.25 nell’asta Claudio Stecchi dopo aver superato la qualificazione con 5,75 al terzo salto, a sette centimetri dal personale eguagliato di recente. Alle 20.50 in pista nella finale dei 5000 metri Nadia Battocletti, già settima alle Olimpiadi di Tokyo, che mercoledì ha staccato il pass con 14:41.78 arrivando vicinissima al suo recente record italiano. A chiudere il programma, le finali 4×100 sperando possa esserci anche il nostro quartetto.

Per quanto riguarda le eliminatorie, azzurri della 4×400 alle 19.42 in seconda batteria dove troveranno come avversari diretti Giamaica, Belgio e Olanda. Seconda batteria anche per la 4×400 femminile dell’Italia, alle 20.07, contro le campionesse olimpiche e mondiali degli Stati Uniti e la Gran Bretagna bronzo iridato.