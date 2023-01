Atletica, Mo Farah: “Penso che il 2023 sarà il mio ultimo anno”

Sir Mo Farah ha parlato del suo futuro nel mondo dell’atletica e, spoiler, sarà molto breve. Il britannico ha infatti confermato che la Maratona di Londra di quest’anno sarà probabilmente l’ultima. Ecco le sue parole: “È stata una carriera straordinaria e prendere parte alla Maratona di Londra è un grosso problema. Sono stato distrutto dal non poter correre l’anno scorso e voglio solo provarci ancora una volta. Dipende dal mio corpo. Voglio solo arrivare alla linea di partenza e vedere cosa posso gestire. Sto solo prendendo una gara alla volta. Ci stiamo avvicinando alla fine della mia carriera, di sicuro”.

E ancora: “Non andrò alle Olimpiadi e penso che il 2023 sarà il mio ultimo anno. Ma se si arrivasse al punto verso la fine dell’anno e venissi scelto per il mio paese, non lo rifiuterei mai. Ma come ho detto, sto affrontando una gara alla volta e mi sto preparando per la maratona di Londra, che è importante. È stato un po ‘diverso’. Nel corso della mia carriera mi sono sempre avvicinato a ogni gara sapendo che devi fare il giusto allenamento. Quindi è passato un po’ di tempo. Ma mi preparerò bene, andrò in Etiopia e mi allenerò molto e vedrò cosa posso fare quando sarà aprile”.