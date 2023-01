Atletica, miglio indoor da record: Arese supera il primato di Del Buono

Nuovo record italiano nel miglio al maschile, dopo la prestazione da primatista tricolore di Sinta Vissa ieri al femminile. Pietro Arese firma il nuovo primato dopo 50 anni e supera il record di Gianni Del Buono (4:00.0 a Inglewood il 9 febbraio 1973) e scende per la prima volta sotto i quattro minuti. A Padova, nella gara indoor, il mezzofondista piemontese con 3:55.71 riscrive la storia. “E’ andata meglio di quanto mi aspettassi, credevo di valere intorno a 3:56, 3:57 – il commento post gara di Arese -. Gli ultimi quattrocento metri non finivano più, ma credo sia normale che a gennaio mi manchi ancora quella velocità nel finale. È bellissimo essere il primo italiano sotto i 4 minuti indoor e devo dire che anche il risultato di venerdì di Federico Riva a Karlsruhe mi ha dato uno stimolo in più, sono stato contento per lui. A giocarci i posti per gli Europei indoor di Istanbul saremo in tanti”.

L’agenda dei prossimi appuntamenti è già definita: “L’11 febbraio a Metz sui 3000 metri, poi gli Assoluti indoor di Ancona (18-19 febbraio) con i 1500 il sabato e gli 800 la domenica, quindi subito dopo a Madrid il 22 febbraio nei 1500 del World Indoor Tour. Tre gare in cinque giorni per simulare il programma orario dei Mondiali di Budapest ad agosto: l’obiettivo è arrivare fino alla finale. Sull’onda dell’entusiasmo si punta in alto. E se l’anno scorso è stato tutto così inaspettato, quest’anno pensiamo a qualcosa di ancora più inaspettato”.