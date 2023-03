Atletica, Mei: “Felicissimo della spedizione di Istanbul, immagine di un’Italia vincente”

Il presidente della Fidal, Stefano Mei, all’indomani della chiusura degli Europei indoor di atletica leggera, ha fatto il punto sulle prestazioni fornite dagli atleti azzurri che hanno chiuso al primo posto nella classifica a punti: “Sfogliare i giornali e vedere i nostri atleti sempre in prima pagina è una soddisfazione enorme, è l’immagine di un’atletica vincente. Sono felicissimo di come sia andata la spedizione di Istanbul. Questi risultati sono semplicemente la dimostrazione che la scelta politica intrapresa due anni fa, ovvero aumentare risorse per l’attività tecnica, ha pagato. La nostra filosofia è investire sui ragazzi, il nostro ‘core business’, e farlo in maniera ulteriore rispetto a quanto previsto dalla preparazione olimpica”.

“Se investi una cifra mai investita prima, il ritorno c’è. Abbiamo messo gli atleti nelle condizioni di esprimersi al meglio delle loro potenzialità. E nell’immaginario collettivo siamo tornati a essere uno sport di punta, che traina il movimento italiano ed è la base di qualsiasi disciplina. Sono grato al presidente del Coni Giovanni Malagò per i complimenti entusiasti che ci ha rivolto dopo le gare, è il nostro primo tifoso. Da presidente federale la cosa che mi dà più orgoglio è aver portato tanta gente in finale. Averne 20 tra i primi otto classificati, e vincere la classifica a punti, vuol dire che il concetto di squadra ha prevalso. Questo Europeo ci fa capire quali siano le situazioni su cui dobbiamo intervenire di più“, ha concluso Mei.