Atletica, meeting Zurigo 2023. Tamberi: “Non è facile ritrovare le motivazioni, ma darò il massimo”

Gianmarco Tamberi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della tappa di Diamond League di Zurigo (Svizzera), dove andrà a caccia di un’altra vittoria dopo quella di Budapest: “Non è facile ritrovare le motivazioni dopo una sola settimana e tornare a spingere se stessi al limite, dopo aver messo tutte le energie nell’ultima gara. Al rientro dai Mondiali ho iniziato a pensare di finire la stagione. Tuttavia ho deciso di esserci e, anche se mi sento stanco, voglio restituire agli spettatori quello che ricevo. Sono pronto a dare il massimo e a divertirmi con il pubblico“.

Gimbo ha poi parlato del rapporto con l’amico Barshim: “L’oro condiviso a Tokyo? E’ stato un momento fantastico e se potessi tornare indietro lo rifarei. Tuttavia ripeterlo una seconda volta non avrebbe senso, specialmente per noi due. Lo scorso anno lui ha vinto a Eugene e quest’anno ho vinto io a Budapest“. Oltre a Tamberi, in gara a Zurigo ci saranno anche le tripliste Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro, nel lungo Mattia Furlani, sui 400 metri Davide Re e nei 110 ostacoli Lorenzo Simonelli.