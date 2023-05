Atletica Meeting Halle 2023, Weir vince con 21,74 nel peso: terza miglior prestazione in carrera

Zane Weir domina ad Halle, vincendo il meeting dedicato ai lanci con un 21,74 che è la quinta prestazione mondiale dell’anno nelle gare all’aperto. Per il portacolori delle Fiamme Gialle la giornata era cominciata con un lancio da 21,13 e un nullo; poi un 20,76, altri due nulli e nel momento decisivo il lancio che lo colloca ai piani alti della graduatoria stagionale quando mancano tre mesi ai Mondiali di Budapest. Doppietta italiana, dato che secondo si è piazzato l’altro azzurro Leonardo Fabbri con un 20,75 iniziale seguito da cinque nulli, mentre è terzo il britannico Scott Lincoln (20,68). Nelle altre gare del meeting tedesco undicesimo posto per Daisy Osakue nel disco; terza Paola Padovan nella gara di giavellotto in cui si è piazzata nona Sara Jemai; ottavo nel martello Simone Falloni.