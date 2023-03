Atletica, libertà vigilata negata: Pistorius resta in carcere

La commissione del penitenziario alla periferia di Pretoria, in Sudafrica, nel quale è detenuto l’ex campione olimpico e paralimpico Oscar Pistorius per l’uccisione della sua compagna Reeva Steenkamp, gli ha negato la libertà vigilata e ha decretato che il suo destino sarà quello di scontare in carcere tutto il resto della sua pena. I genitori di Steenkamp, June e Barry, si erano opposti a un rilascio anticipato, dicendo che non credevano che l’ex atleta avesse detto la verità su quanto accaduto e non avesse mostrato rimorso. “Posso confermare che la libertà condizionale è stata negata”, ha detto l’avvocato della famiglia Steenkamp, Tania Koen. Per il Dipartimento dei servizi penitenziari del Sudafrica “la ragione fornita è che il detenuto non ha completato il periodo minimo di detenzione”. Pistorius è stato dichiarato colpevole di omicidio e condannato a 13 anni di carcere nel 2017, al termine di un lungo processo e di diversi appelli.