Atletica: inizia il World Indoor Tour in Germania, quattro gli italiani al via

Inizia il World Indoor Tour a Karlsruhe, in Germania. Il massimo circuito internazionale d’inverno di atletica che nelle prossime settimane farà scalo anche a Boston (4 febbraio), Torun (8), New York (11), Lievin (15), Madrid (22) e Birmingham (25). Sono quattro gli italiani iscritti alla giornata di domani: Ottavia Cestonaro nel triplo, Ossama Meslek nei 3000, Lorenzo Simonelli nei 60hs e Federico Riva nei 1500. Per Cestonaro è il secondo appuntamento in pochi giorni all’estero dopo la vittoria di mercoledì in Danimarca, ad Aarhus, con la misura di 13,58. In Germania il livello tecnico delle avversarie è importante, saranno presenti la vice campionessa iridata al coperto Maryna Bekh-Romanchuk (Ucraina), il bronzo mondiale di Eugene Tori Franklin (Usa), la quarta classificata in Oregon Leyanis Perez Hernandez (Cuba), la finalista olimpica Liadagmis Povea (Cuba). Quest’anno la vicentina ha già saltato 13,84 domenica scorsa a Padova, a sei centimetri dal primato personale al coperto di 13,90. Due sono gli azzurri nel mezzofondo: si tratta del primatista italiano dei 1500 indoor Meslek (Atl. Vicentina) che è iscritto nei 3000 metri (PB 7:44.45 nel 2022), con il miglior accredito del tedesco Mohamed Abdilaahi (7:41.35); e di Riva (Fiamme Gialle) nei 1500 metri a pochi giorni dal personale di 1:47.58 negli 800 di Ancona. Troverà l’etiope finalista mondiale Teddese Lemi. Nei 60hs c’è l’occasione di fare esperienza internazionale per Simonelli (Esercito) in una gara che prevede un doppio turno e propone nomi di rilievo come il bronzo mondiale e campione europeo dei 110hs Asier Martinez (Spagna) e la star francese Pascal Martinot-Lagarde.

Le prove più interessanti del programma di Karlsruhe sono i 60 al femminile, con la sfida di lusso tra molte velociste top: ai blocchi di partenza sono attese le plurimedagliate Dina Asher-Smith (Gran Bretagna) e Marie Josee Ta Lou (Costa d’Avorio), la campionessa del mondo indoor Mujinga Kambundji (Svizzera, 6.96), la polacca da 6.99 Ewa Swoboda. Nel cast anche l’oro olimpico e mondiale del lungo Malaika Mihambo. In pista anche i 400 al maschile con l’olandese Liemarvin Bonevacia, gli 800 al femminile con l’etiope argento mondiale indoor Freweyni Hailu, i 3000 con la campionessa del mondo Lemlem Hailu (Etiopia). Sulla pedana del lungo inizia la stagione della serba oro mondiale al coperto Ivana Vuleta, nell’asta l’attenzione è sul brasiliano Thiago Braz e sullo statunitense KC Lightfoot, grandi firme anche nel peso con la campionessa del mondo Chase Ealey (Usa) e l’iridata indoor Auriol Dongmo