Atletica in lutto: morto a 83 anni ex velocista Armando Sardi

Lutto nel mondo dell’atletica italiana. A 83 anni è morto Armando Sardi, ex velocista azzurro con un ottimo quarto posto in carriera alle Olimpiadi di Roma 1960 nella staffetta 4×100. Il campione italiano è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari a Monza, la sua città, e nel 1963 conquistò il tricolore assoluto nei 200 metri. Con la Nazionale maggiore vanta 17 presenze e il record con la 4×00 in 39.8 fatto segnare nel 1964. Cordoglio da parte del presidente della Fidal, Stefano Mei, del Consiglio federale e di tutto il mondo dell’atletica.