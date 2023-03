Larissa Iapichino ha parlato ad Atletica Talk, settimanale di approfondimento di Atletica TV della Fidal, dopo la medaglia d’argento conquistata agli Europei indoor di Istanbul: “Il momento impresso nella mia mente è il salto di Sawyers, che ha saltato sette metri prima del mio quinto tentativo. Così ho arretrato la rincorsa e fatto 6,91 a testimonianza della cattiveria agonistica. L’ultimo salto? Ho dato tutto. Nel complesso è stato un Europeo fantastico, tutta la squadra si spronava gara dopo gara. Vedendo i miei compagni competere mi ripetevo che anch’io volevo onorare la maglia azzurra come loro“. Sul Golden Gala a Firenze, invece: “Sarà pazzesco vivere un evento nella mia città, dove sono nata e mi alleno tutti i giorni. Proverò a dare il massimo per il pubblico“.

Anche Samuele Ceccarelli ha condiviso le sue sensazioni ad Atletica Talk dopo lo splendido oro nei 60 metri agli Europei di Istanbul: “Mi sono sentito in famiglia, come se facessi parte da sempre della squadra. C’era un clima splendido, di tranquillità, che mi ha aiutato a restare concentrato“. Testa al futuro per l’atleta di Massa, che pensa ai 100 metri: “Non so ancora quanto valgo in termini di tempo, ma mi fido del mio allenatore che dice che posso tenere sul lanciato. Uno dei miei obiettivi è far parte della staffetta che ha vinto l’oro a Tokyo“.