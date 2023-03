Atletica, Golden Gala Firenze 2023: in vendita i biglietti, da 15 a 70 euro

Sono in vendita da oggi, giovedì 16 marzo, i biglietti per la quarantatreesima edizione del Golden Gala Pietro Mennea, che si disputerà venerdì 2 giugno a Firenze, e non a Roma, proprio come nel 2021, per l’indisponibilità dello stadio Olimpico. Si tratta della prima tappa europea dell’anno di Diamond League e i tagliandi saranno acquistabili sulla piattaforma TicketOne e nelle ricevitorie fisiche abilitate. Nel programma dell’evento sono previste sette gare maschili (100, 200, 5000, 110hs, alto, triplo, peso) e otto gare femminili (100, 400, 1500, 3000 siepi, 400hs, asta, lungo, disco).

Questi i prezzi: Tribuna Arrivi – 70 euro + prevendita 1,50 euro (ridotto under 16: 40 euro + prevendita 1,50 euro); Tribuna Partenze – 40 euro + prevendita 1,50 euro (ridotto under 16: 25 euro + prevendita 1,50 euro); Distinti Arrivi – 35 euro + prevendita 1,50 euro (ridotto under 16: 25 euro + prevendita 1,50 euro); Curve (Fiesole e Stazione): 20 euro + prevendita 1,50 euro; Tribuna Giglio – 15 euro + prevendita 1,50 euro.