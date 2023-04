Atletica, Golden Gala a Firenze il 2 giugno: da Holloway a Knighton, tante le star presenti

Il prossimo 2 giugno Firenze sarà sede centrale dell’Atletica mondiale, essendo in programma il Golden Gala per cui arriveranno in Italia tantissimi atleti famosi e principali ad oggi nel mondo dell’atletica. Nella conferenza stampa che si è svolta sempre a Firenze mercoledì 26 aprile, sono stati annunciati alcuni presenti di lusso.

Il 2 giugno saranno presenti a Firenze, infatti, Grant Holloway, il giovane fuoriclasse della velocità mondiale Erriyon Knighton (200) e il due volte oro mondiale del peso Joe Kovacs. Per Holloway sarà la prima volta in una gara in Italia per l’argento di Tokyo. Anche per Knighton vorrà prendersi le luci della ribalta in quel di Firenze, soprattutto dopo il clamoroso 19.49 della scorsa stagione, quinto uomo della storia dei 200 metri. Per quanto riguarda, invece, Kovacs è un ritorno al GOLDEN Gala a distanza di un anno dalla vittoria dell’Olimpico di Roma con 21,85.