Atletica, Finale Campionati di Società Assoluti: Firenze e Brescia in testa dopo la prima giornata

Si è conclusa la prima giornata delle Finali dei Campionati di Società Assoluti di atletica. Chiudono in testa gli uomini dell’Atletica Firenze Marathon e le donne dell’Atletica Brescia 1950.

Per Firenze la vetta è il frutto di quattro vittorie (Cassano nei 100, Bussotti nei 1500, Contaldo nel triplo, Apolloni nel disco), che momentaneamente la collocano avanti a tutti con 97 punti su Studentesca Milardi Rieti (91) ed Enterprise Sport&Service (90).

Per le campionesse in carica di Brescia invece i sigilli sono tre (Herrera nei 100, Mihai nella marcia, staffetta 4×100): 109 punti, davanti a Bracco Atletica (89) e Assindustria Sport (77). Tra i risultati principali del sabato di Palermo c’è il 52.19 di Ayomide Folorunso nei 400 metri, a conferma del buon momento di forma dell’ostacolista azzurra, anche in prospettiva Europei a squadre di Chorzow. Tre vittorie siciliane di fronte al pubblico dello Stadio delle Palme-Vito Schifani: Ala Zoghlami non ha rivali nei 3000 siepi (8:31.22), Riccardo Meli domina i 400 in 46.51, Giulia Aprile vince di rimonta i 1500 metri (4:13.84) ai danni di Ludovica Cavalli (4:13.86). Nei 100 metri 10.33 per Luca Cassano (+1.4), nei 100hs primato personale per Giada Carmassi con 13.08 (+1.9), nei 110hs Lorenzo Simonelli 13.63 ventoso (+2.4): in altra serie, con vento regolare, il 13.77 (+1.2) di Paolo Dal Molin al debutto stagionale all’aperto.

Nella marcia dettano legge Francesco Fortunato (39:54.90 nei 10.000) e Alexandrina Mihai (PB nei 5000 con 22:10.14). In evidenza la staffetta 4×100 dell’Atletica Brescia 1950, un quartetto interamente azzurro con Johanelis Herrera, Gloria Hooper, Chiara Melon e Alessia Pavese (44.63). Nella cerimonia inaugurale, il presidente della Fidal Stefano Mei ha ricordato il valore dell’atletica siciliana, celebrando il mito del mezzofondo azzurro Totò Antibo, a lungo applaudito dal pubblico e spettatore interessato: suo figlio Gabriele Antibo ha corso i 1500 metri con la maglia del Cus Palermo. La seconda giornata, quella finale, sarà quella di domenica dove si decreteranno i vincitori.