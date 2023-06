Pagelle Inter-Manchester City 0-1, voti e tabellino finale Champions League 2022/2023

Le pagelle di Inter-Manchester City 0-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino della finale della Champions League 2022/2023. All’Ataturk di Istanbul tegola De Bruyne dopo mezzora per Guardiola e soprattutto difficoltà a sfondare per gli inglesi, che hanno il pallino del gioco ma poche occasione. Nella ripresa i nerazzurri se la giocano benissimo e sembrano davvero poterla sbloccare, ma ci riescono per primi i cizitens, dopo un’azione con rimpalli, con Rodri dal limite. E’ il gol che vale la vittoria e la prima Champions City. Di seguito ecco le pagelle.

GLI HIGHLIGHTS

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson 8; Akanji 6, Dias 7, Akè 6.5; Stones 6.5 (37’ st Walker sv), Rodri 7.5; Bernardo Silva 6.5, De Bruyne 6 (36’ st Foden 6.5), Gundogan 6.5, Grealish 6; Haaland 5.5.

In panchina: Ortega, Carson, Phillips, Laporte, Alvarez, Sergio Gómez, Mahrez, Perrone, Palmer, Lewis.

Allenatore: Guardiola 7.

INTER (3-5-2): Onana 6; Darmian 6 (39’ st D’Ambrosio sv), Acerbi 6.5, Bastoni 6 (31’ st Gosens sv); Dumfries 5.5 (31’ st Bellanova sv), Barella 6, Brozovic 6, Calhanoglu 5 (39’ st Mkhitaryan sv), Dimarco 6; Lautaro Martinez 5.5, Dzeko 6 (11’ st Lukaku 5.5).

In panchina: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, De Vrij, Correa, Asllani, Skriniar.

Allenatore: Inzaghi 6.5.

ARBITRO: Marciniak (POL).

RETI: 23’ st Rodri.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Barella, Lukaku, Haaland, Onana, Ederson. Angoli: 2-2. Recupero: 2’ pt, 5’ st.