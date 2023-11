Atletica, Filippo Tortu: “Questa è la stagione più importante della mia vita”

“Questa è la stagione più importante della mia vita, nel 2024 oltre le Olimpiadi di Parigi abbiamo gli Europei a Roma, in casa, saranno sicuramente due tappe fondamentali, la stagione sarà lunga e impegnativa, ma ci stiamo allenando per arrivare prontissimi”. Queste le dichiarazioni del campione olimpico della 4×100 a Tokyo 2020, Filippo Tortu, a margine della cerimonia d’apertura della 40esima edizione dello “Sport Movies & Tv – Milano International Ficts Fest” che si svolgerà a Milano dal 7 all’11 novembre. “Parigi 2024? Manca poco, dieci mesi sono pochi, bisognerà lavorare tutti i giorni per l’appuntamento che tutti noi sportivi aspettiamo per una vita, arriverò lì per arrivare in finale dei 200 metri, l’obiettivo è quello”, ha spiegato. Per la staffetta azzurra Tortu ha ribadito che “l’obiettivo sarà quello di conquistare una medaglia, da campioni in carica vorremmo difendere il nostro titolo, a Parigi ci sarà da divertirsi. Non è mai facile riconfermarsi, due anni fa non siamo andati in finale ai Mondiali, l’anno scorso siamo riusciti ad arrivare secondi, questo fa capire quanto sia complicato e quanto la staffetta possa essere una gara imprevedibile. Lavoreremo per arrivare pronti, poi vedremo cosa accadrà”.