Atletica, Europei Roma 2024: si apre oggi la vendita dei biglietti

Si apre da oggi la vendita dei biglietti e dei pacchetti speciali per i campionati Europei di atletica leggera che si terranno a Roma la prossima estate, dal 7 al 12 giugno 2024. Sono sei i giorni consecutivi di gare, undici sessioni complessive e la possibilità di ammirare dalle tribune e dalle curve dello Stadio Olimpico i migliori atleti del continente. Il calendario prevede prevede cinque sessioni mattutine e sei serali, nelle quali sarà possibile seguire dal vivo tutte le finali più attese. L’8 giugno sarà la sera in cui andranno in scena sia l’attesa finale dei 100 metri uomini che quella del salto in lungo maschile.

La vendita dei biglietti è gestita da Vivaticket, con promozioni speciali rivolte agli appassionati di atletica e alle famiglie, con la possibilità di acquistare i tagliandi a partire dal prezzo di 5 euro e uno sconto del 10% sui primi cinquemila che verranno emessi durante i Mondiali a Budapest. Per la finale dei 100 metri maschile, invece, i prezzi andranno da un minimo di 55 euro a un massimo di 88.