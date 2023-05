Atletica, Europei marcia 2023: i convocati per Podebrady, ci sono Stano e Palmisano

In vista degli Europei 2023 di marcia in programma domenica 21 maggio a Podebrady, in Repubblica Ceca, il direttore tecnico delle squadre nazionali, Antonio La Torre, ha ufficializzato la lista dei convocati azzurri. Si tratta di una delle più importanti tappe di avvicinamento ai Mondiali di agosto a Budapest, a cui prenderanno parte anche i campioni olimpici della 20 chilometri Massimo Stano, oro mondiale a Eugene della 35 km, ed Antonella Palmisano, al ritorno in maglia azzurra dopo il trionfo a cinque cerchi. Nell’elenco della 20 km femminile spiccano i nomi di Eleonora Giorgi, bronzo mondiale nel 2019 della 50 km, a pochi mesi dalla maternità e di Valentina Trapletti, l’anno scorso ottava ai Mondiali e quinta agli Europei, mentre nella 35 km ci sarà tra le altre Federica Curiazzi, quarta alla rassegna continentale in Baviera. L’Italia parteciperà con sei squadre al completo, tre maschili e altrettante femminili: 35 km, 20 km e 10 km under 20.

Ecco tutti i 23 convocati, 11 uomini e 12 donne:

UOMINI 20 km: Andrea Cosi (Atletica Firenze Marathon S.S.), Francesco Fortunato (G.A. Fiamme Gialle), Gianluca Picchiottino (G.A. Fiamme Gialle), Massimo Stano (G.S. Fiamme Oro Padova); –

UOMINI 35 km: Andrea Agrusti (G.A. Fiamme Gialle), Michele Antonelli (C.S. Aeronautica Militare), Stefano Chiesa (C.S. Carabinieri Sez. Atletica), Riccardo Orsoni (G.A. Fiamme Gialle); –

UOMINI 10 km under 20: Andrea Di Carlo (Atl.Stud. Rieti Andrea Milardi), Giuseppe Disabato (Amatori Atl. Acquaviva), Diego Giampaolo (Fiamme Gialle G. Simoni); –

DONNE 20 km: Eleonora Anna Giorgi (G.S. Fiamme Azzurre), Alexandrina Mihai (Atl. Brescia 1950), Antonella Palmisano (G.A. Fiamme Gialle), Valentina Trapletti (C.S. Esercito), Vittoria Di Dato (riserva, N. Atl. Varese); –

DONNE 35 km: Lidia Barcella (Bracco Atletica), Nicole Colombi (C.S. Carabinieri Sez. Atletica), Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), Sara Vitiello (G.S. Self Atl. Montanari Gruzza) –

DONNE 10 km under 20: Sofia Fiorini (Atl. Libertas Unicusano Livorno), Giulia Gabriele (Fiamme Gialle G. Simoni), Giada Traina (Atletica Livorno).